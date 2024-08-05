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Adana'da Göl ve Göletlere 1 Milyon 500 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen balıklandırma çalışmaları kapsamında, Adana'daki göl ve göletlere toplamda 1 milyon 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Seyhan Baraj Gölü'ne ek olarak 750 bin balık daha bırakılarak bu sayı 2 milyon 250 bine çıkarıldı.

Her Adanalı'nın göl ve göletlerde bir balığı var

ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen balıklandırma çalışmaları kapsamında, Adana'daki göl ve göletlere toplamda 1 milyon 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Seyhan Baraj Gölü'ne ek olarak 750 bin balık daha bırakılarak bu sayı 2 milyon 250 bine çıkarıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru sazan balıkları, 12 ildeki 226 göl ve gölette suyla buluştu. Her Adanalı için bir balık olmak üzere Adana'daki 30 göl ve gölete toplamda 1 milyon 500 bin balık bırakıldı.

"Balık dağıtımı program çerçevesinde yapılıyor"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dört yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devredilen Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan iç sularda balık bırakma işlemi, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği programa uygun olarak sürdürülüyor. Farklı büyüklüklerdeki 20 havuzda yetiştirilen yavru sazan balıkları, kovalara alınarak Seyhan Baraj Gölü'ne bırakıldı.

"Her Adanalı için bir balık bırakılmış oldu"

Balık bırakma etkinliğinde açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla göl ve göletlerimize balık bırakma programına başladık. Bugün, daha önce bıraktığımız 1 milyon 500 bin balığa ek olarak 750 bin yavru sazan balığını daha bırakmış olduk. Böylece her Adanalı için bir balık bırakılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"12 ildeki 226 göl ve gölete balıklarımız bırakıldı"

Kökçüoğlu, bu yıl Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 12 milyon yavru balık üretildiğini ve yaklaşık 10 milyon balığın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün dağıtım programı çerçevesinde 12 ile gönderildiğini belirtti. "Bu 12 ildeki 226 göl ve gölete balıklarımız bırakıldı. Üretim kapasitemizi artırarak ülkemiz sularını balıklandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyhan Baraj Gölü Adana Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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