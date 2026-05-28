Adana bayramda sessizliğe büründü: Sokaklar boş kaldı

Adana'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların büyük bölümü deniz kenarlarına, yaylalara ve memleketlerine gidince kentte sakinlik hakim oldu. Normal günlerde yoğun araç ve insan trafiğinin yaşandığı birçok nokta adeta terk edilmiş şehri andırdı.

Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte Adanalılar şehir dışına akın etti. Kimi vatandaş serinlemek için yaylalara giderken, kimi de tatil bölgeleri ile köylerinin yolunu tuttu. Bayramın ikinci gününde özellikle kent merkezindeki cadde, bulvar ve sokakların boş kaldığı görüldü. Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde bile araç sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Kentte normalde kalabalık olan parklar, meydanlar ve ana arterlerde sakinliğin hakim olduğu gözlendi. - ADANA

