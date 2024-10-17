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Adana'da 50 Bin Dolar Değerindeki Osmanlı Sıkma Kehribar Tespih Dikkat Çekti

Adana'da 50 Bin Dolar Değerindeki Osmanlı Sıkma Kehribar Tespih Dikkat Çekti
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Adana'da düzenlenen 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda, 50 bin dolar değerindeki 210 gram ağırlığındaki Osmanlı Sıkma Kehribar tespih ilgi odağı oldu. Tespih, koleksiyonerler tarafından oldukça değerli bulunuyor.

Adana'da 3'üncüsü gerçekleştirilen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda 50 bin dolar değeriyle ' Osmanlı Sıkma Kehribar' fuarın en pahalı tespihlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Adana 3.Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda 50 bin dolar değerindeki, 210 gram ağırlığında olan Osmanlı Sıkma Kehribar tespih görücüye çıktı.

Tespihi satan Mehmet Demir, "Tespih Osmanlı Sıkma kehribardır. 1900'lü yıllarda Almanlar tarafından üretilen malzemeden yapılmış tespihtir. 210 gram ağırlığı vardır, tespihi değerli kılan tek parça oluşu ebat ölçüleri değerli kılıyor. Muadillerini geçerek, koleksiyonların gözdesi aranan haline geliyor" dedi.

"Koleksiyonerler 50 bin dolara az diyor"

Demir, "Fiyatı 50 bin dolardır. Tespihi bilmeyenler, kültürünü bilmeyenler Osmanlı sıkma kehribara vakıf olmayan 50 bin dolar gülünç geliyor onlara. Bunu bilmeyenler 50 bin dolar çok abartı bir meblağ geliyor, işi bilenler bunun koleksiyonerliği yapanlar tespihi görünce 50 bin doların az olduğunu belirtiyor" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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