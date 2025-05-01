Adana'da 1 Mayıs Kutlamaları Sırasında Simitçiler Bariyerlerin Arkasında Çalıştı

Adana'da işçi bayramı, simitçiler bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti

ADANA - Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapılırken ekmek parası için alanlara gelen simitçiler ise bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri İstasyon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı. Yürüyüş sırasında davul ve zurnalar çalınıp işçiler eğlenirken, simit ve su satıcıları ise ekmek paraları için bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

İstasyon Meydanı'nda konuşmaların ardından konser düzenlendi.