Adana'da 1 Mayıs Kutlamaları Sırasında Simitçiler Bariyerlerin Arkasında Çalıştı
Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenen kutlamalar sırasında simit ve su satıcıları, bariyerlerin arkasında ekmek parası kazanmak için çalışmaya devam etti. Etkinlik, sivil toplum örgütlerinin yürüyüşü ve konserle sona erdi.
Adana'da işçi bayramı, simitçiler bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti
ADANA - Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapılırken ekmek parası için alanlara gelen simitçiler ise bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri İstasyon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı. Yürüyüş sırasında davul ve zurnalar çalınıp işçiler eğlenirken, simit ve su satıcıları ise ekmek paraları için bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.
İstasyon Meydanı'nda konuşmaların ardından konser düzenlendi.