Abdullah Gül Üniversitesi'nde Mezuniyet Sevinci

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl 6'ncı mezunlarını verdi. Mezun öğrencilere, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılımıyla tören düzenlendi. Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen Mezuniyet Töreni'ne 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra, Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, Kayseri Eski Milletvekili Şaban Bayrak, Şanlıurfa Eski Milletvekili Faruk Bayrak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Savruk, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Kurucu Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Erciyes Üniversitesi Eski Rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve AGÜV üyeleriyle öğrenciler, veliler, akademisyenler, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, oda başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören önce Öğretim Üyelerinin ve mezun öğrencilerin kortej geçişiyle birlikte yerlerini almasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden törende AGÜ'nün başarılarını, misyonu ve vizyonunu anlatan ve dünyadaki hızlı değişime dikkat çeken tanıtım filmi izlendi.

Törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mezunlara hitap ederek eğitime yapılan yatırımın önemini vurguladı. Gül, "Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bir aile içinde, böyle bir şehir içinde, böyle bir ülke içinde böyle. Eğitimde sadece istatistiklerle övünmememiz gerekir. Eğitimin içeriği, kalitesi ve niteliği her şeyin üstünde. Karakterli ve azimli olduğunuz sürece daima fark edilirsiniz. Size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Ama mutlaka iddialı olun ve çok çalışarak hedeflerinize ulaşın. Eğitimin her şeyin önünde geldiğini burada defalarca söyledim. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bu, aile için de ülke içinde böyledir" diye konuştu.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Gül, şöyle devam etti:

"Buradan çok mükemmel bir yabancı dil öğrenerek gidiyorsunuz. Hayat boyu size ne kadar faydası olacağını göreceksiniz. Sadece bilgi edinmediniz, entelektüel ve sosyal alanlarınızı genişlettiniz. Buradaki akademik iklimden faydalanarak dünya görüşleriniz, ufuklarınız genişledi. Şimdi gerçek hayata başlıyorsunuz. Gerçek hayat, çok meşakkatli, çok rekabetli bir hayattır. Burada çok çalışmanız gerekiyor. Mezun olduk eğitim bitti değil beşikten mezara kadar eğitimin devam ettiğinin bilincinde olmanız ve sürekli kendinizi yenilemeniz ve yükseltmeniz gerekiyor. Eminim ki bunu yapacaksınız. Çünkü bu üniversitede bilgiyi nasıl elde edersiniz, bilgiye nasıl ulaşırsınız ve onu nasıl kullanırsınız bunu size en iyi şekilde öğrettiler. Karakterli ve azimli olduğunuz sürece daima fark edilirsiniz. Size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Ama mutlaka iddialı olun ve çok çalışarak hedeflerinize ulaşın. Eğitimin her şeyin önünde geldiğini burada defalarca söyledim."

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise konuşmasında, AGÜ'nün mezun profili hakkında bilgiler verdi.

İş dünyasında AGÜ mezunları ile ilgili sıklıkla olumlu yorumlar aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, mezunlarının gerçekten gurur veren başarılara imza atıklarını ve bunun en önemli sonucu olarak da AGÜ mezunlarının % 97'sinin halen istihdam edilmiş durumda olduklarını söyledi. AGÜ'nün özellikle uluslararası başarılarını da anlatan Prof. Dr. Yılmaz, bu yıl dünyanın en yenilikçi 100 üniversitesi listesine ülkemizden girebilen tek üniversite olduklarını ve dünyanın en saygın üniversiteleri arasında 15. sırada yer aldıklarını belirtti. AGÜ'nün aynı zamanda Times Higher Education Toplumsal Katkı sıralamasında İTÜ'nün hemen ardından ve ODTÜ'nün biraz üzerinde yer aldığını ve bu iki üniversite ile birlikte ilk 200 içinde yer alabilen üç üniversitemizden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversitemiz gene Times Higher Education'ın Asya üniversitelerini ele aldığı ve 10 ayrı alanda ödüller verdiği değerlendirmesinde, "Çevre Yönetiminde Liderlik" alanında ilk sırada yer alarak ödüle layık görüldü. Hong Kong'da yapılan törende ödülünü aldı. Finale kalan dört üniversitemiz olmakla birlikte 2023 yılında bu değerlendirmelerde ödüle layık görülen tek Türk üniversitesi AGÜ oldu" şeklinde konuştu.

Bu başarıların üniversitenin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığına ve saygınlığına önemli katkılar sağladığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "AGÜ, yenilikçi, vizyoner ve lider bakış açısıyla oluşturduğu yeni nesil üniversite modelini başarıyla uygulamaktadır ve her geçen gün marka gücünü daha ileri seviyelere taşımaktadır. Bilindiği gibi, üniversitelerin tüm dünyada tanınır ve saygın bir imajla takdir edilir noktaya gelmesi uzun yıllar gerektiren ve her aşaması dikkatle yönetilmesi gereken, oldukça zor bir süreçtir AGÜ bu hedefe doğru çizdiği stratejisinde beklenenin çok ötesinde bir hızla ve çok güçlü bir özgüvenle, adeta şaşırmaya yol açarak ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

Mezunlara da hitap eden Prof. Dr. Yılmaz, mezunlardan üniversite ile bağlarını hiçbir zaman koparmamalarını isteyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili mezunlar, emin olun ki, karşılaşacağınız belirsizlikler ve zorluklar her ne olursa olsun, hepsinin üstesinden gelebileceğiniz bilgi ve yetkinlerle donatılmış durumdasınız. Üniversiteniz bundan sonraki yaşamınızda da hep sizinle birlikte olmaya, sizlere destek olmaya devam edecek. Sizden de aynı şekilde, zaten artık kimliğinizin önemli bir parçası haline gelmiş olan üniversitenizle bağınızı hiç koparmamanızı rica ediyorum. Sizler birer AGÜ'lü olmayı tercih ederek etik değerlerin, sosyal sorumluluğun ve estetik duyarlılığın önemini kavrayarak, tutkuyla keşfeden, hayal edebilen ve değişimi yönetebilen, empati kuran ve birlikte başarmayı şiar edinmiş bir anlayışı sahiplendiniz. Gittiğiniz her yerde ve her ortamda AGÜ'nün birer başarı elçisi olacağınızdan eminim."

"Üniversitemizin Türkiye'de ve dünyada elit üniversiteler arasında olduğunu gururla görüyoruz" diyen Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ise AGÜ'nün her sene dünya çapında derecelendirme kuruşlarından üst sıralarda açıklandığını ve hem ulusal hem de uluslararası alanda gerek öğrenci memnuniyetinde gerekse akademik kalitesiyle tüm programlarında en üst seviyelerde değerlendirildiğini kaydetti.

AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, "Üniversitemizin aynı zamanda şehrimize katmış olduğu artı değerle üniversite şehir iş birliğine getirmiş olduğu solukla sanayimiz ve yerel yönetimlerimiz STK'larla birlikte geliştirdiği çalışmalar ve projelerle önemli bir yere geldi" dedi.

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Bölüm birincisi Amir Shemsu Lale ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü birincisi Emre Aslan da törende bir konuşma yaptı. Lale, "AGÜ'de edindiğimiz bilgi ve beceriler sayesinde, gelecekte önümüze çıkabilecek her türlü zorluğa hazırız" dedi.

Aslan ise AGÜ'yü 3. nesil bir devlet üniversitesi olarak sunduğu fırsatlar ve başarılı, genç, dinamik akademik kadrosu nedeniyle tercih ettiğini belirterek AGÜ'nün çağdaş eğitimle bilime ve topluma yüksek düzeyde katkı sağlayan, misyonu ve vizyonu ile eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilerek üniversite ve bölümlerinde ilk sırada yer alan öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilere ödüllerini 11. Cumhurbaşkanı Gül, Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Mehmet Savruk, AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'dan aldı.

Diplomalarını alan öğrenciler sahnede hep birlikte keplerini havaya fırlatarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Törende 174 lisans, 20 yüksek lisans ve 12 doktora bölümünden toplam 206 öğrenci mezun olarak diplomalarını aldı.

Gül, AGÜ Tanıtım ve Tercih Günlerine ve AGÜ Mezunlar Buluşmasına Katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mezuniyet törenine katılmak üzere geldiği AGÜ'de Rektörlük Sergi Salonu'nda gerçekleştirilmekte olan Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katılarak üniversite adayı öğrencileri bilgilendirmek için açılan bölüm ve kulüp stantlarını gezdi. Stantlardaki Öğretim Üyeleri ve öğrencilerle görüşen Gül, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül, daha sonra Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı üyeleriyle beraber bu yıl ilki düzenlenen ve Sümer Kampüsü Büyük Ambar da gerçekleştirilen AGÜ Mezunlar Buluşması'na da katılarak mezunlarla bir araya geldi.