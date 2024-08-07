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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin kulesi Filyos Limanı'na taşınıyor

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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre uzunluğundaki kulesi platform aracılığıyla Filyos Limanı'na taşınıyor. Geminin Sakarya Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Filyos Limanı'na demirleyen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre uzunluğundaki kulesi platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajının yapılmasının ardından geminin Sakarya Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 56 metrelik kulesinin söküm işlemleri Aliağa Limanı'nda gerçekleştirildi. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemi Filyos Limanı'na ulaştı. 112 metre uzunluğundaki kulenin sökülen parçaları da platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Sökülen bölüm; Filyos Limanı'da yeniden montajlanacak. 238 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdülhamid Han Sakarya Filyos Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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