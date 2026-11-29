Türkiye'nin Avrupa'nın kompozit üretim üslerinden biri olma yolunda ilerlediği bir dönemde Avrupa Birliği'nin başlattığı korunma önlemi soruşturması, sektörün yıllar içerisinde elde ettiği kazanımları riske attı.

Avrupa Komisyonu'nun 23 Kasım'da kompozit girdilerine yönelik başlattığı korunma önlemi soruşturması, Türk kimya sektöründe endişeye sebep oldu. Soruşturma, doymamış polyester reçine, cam elyafı ve epoksi reçine üreticilerini doğrudan ilgilendiriyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Eralp Erdem, muhtemel bir korunma önleminin Avrupa sanayisine de zarar vereceğini belirterek, Brüksel'de hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde başlatılan soruşturmanın temel dayanağını, artan ithalatın birlik içerisindeki üreticilere ciddi zarar verdiği iddiası oluşturuyor. Türk üreticilerinin Avrupa'da mutfak tezgahından boruya, otomotiv parçalarından çatı kaplama malzemelerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 200-250 firmaya hammadde sağladığını belirten Erdem, "Biz Avrupa'ya nihai ürün değil, Avrupalı sanayicinin üretiminde kullandığı ham maddeyi satıyoruz. Bu firmalar Türkiye'den tedarik ettikleri kaliteli, güvenilir ve rekabetçi ham maddeler sayesinde artan enerji ve iş gücü maliyetlerine rağmen hem Avrupa'da hem de küresel pazarlarda rekabet edebiliyorlar. Coğrafi yakınlığımız sayesinde 100 tonluk bir siparişi yaklaşık 12 gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Türkiye'den sağlanan ham maddeler Avrupa'da yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kompozit ürün pazarını besliyor. Bu tedarik kanalının önüne engel koymak, Avrupa'da üretim maliyetlerinin ve nihai ürün fiyatlarının artmasına, ihracatın ve istihdamın olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Avrupalı üreticiler bugün Türkiye'den sağladıkları rekabetçi ham maddelerle yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerini bir ölçüde dengeleyebiliyor. Bu tedarik kanalının önüne engel koyduğunuzda Avrupa'daki üreticinin maliyetini artırıyorsunuz. Bunun sonucunda nihai ürün fiyatları yükselebilir, Avrupa'nın ihracat gücü zayıflayabilir ve istihdam olumsuz etkilenebilir. Avrupa Birliği'nin enflasyonla mücadele ettiği ve sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmaya çalıştığı bir dönemde böyle bir adımın kendi hedefleriyle de çelişeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdem, "Burada Avrupa sanayisinin korunması ile birkaç büyük şirketin kar marjlarının korunması arasında önemli bir fark var. Birkaç şirketin ticari çıkarı için yüzlerce Avrupalı üreticinin rekabet gücü riske atılmamalı. Avrupa'daki müşterilerimiz de muhtemel korunma önlemlerine karşı bizimle birlikte hareket etmeye hazır" diye konuştu.

Sektörün yaklaşık 1 milyar euroluk bir ciro büyüklüğüne sahip olduğunu ifade eden Erdem, şunları söyledi: "Muhtemel bir korunma önlemi, sektörümüz için yıkıcı olabilir. Bu durumda, yıllık 250 milyon euroya ulaşan ihracatımız ve en az 2 bin kişilik istihdamımız risk altında. Üstelik sektörümüz başta savunma sanayisi olmak üzere havacılık, otomotiv ve enerji gibi stratejik sektörlere de girdi sağlıyor. Dolayısıyla meselenin yalnızca ihracat kaybı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Brüksel'de uzman bir hukuk firmasıyla çalışmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Soruşturmaya ilişkin 21 günlük süre içerisinde görüşlerimizi ve savunmamızı hazırlamamız gerekiyor. Almanya, İspanya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'daki müşterilerimizle de temas halindeyiz. Haklı olduğumuza inanıyoruz ve girişimlerimizin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Soruşturmanın Türk kimya sektörünün tamamı açısından emsal oluşturma tehlikesine de dikkat çeken Erdem, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 36 milyar dolarlık kimya ihracatının yarısının Avrupa pazarına gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu meseleyi yalnızca kompozit sektörünün bir sorunu olarak görmemek gerekiyor. Bugün kompozit girdilerine yönelik başlayan bir uygulama, yarın kozmetikten ilaca kadar kimya sektörümüzün farklı ürün gruplarının karşısına çıkabilir. Yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ihracat pazarından söz ediyoruz. Biz Avrupa sanayisinin rakibi değil, üretim ve ihracat gücünü destekleyen önemli bir tedarikçisiyiz".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı