98 Yaşındaki Esma Teyze, Pazarda Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

98 Yaşındaki Esma Teyze, Pazarda Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
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Erzincan'da her pazartesi kurulan pazarda, 98 yaşındaki Esma Güreşçi el işi ve dokuma çorap satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Güreşçi, sağlığının yerinde olduğunu ifade ediyor.

Erzincan'da pazartesi günleri kurulan ve köylerden gelen vatandaşların daha çok ilgi gösterdiği Buğday Meydanında, 98 yaşındaki Esma Güreşçi el işi, dokuma çorap vb. ürünler satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Buğday Meydanında kurulan pazarda her pazartesi günü yerini alan Esma Güreşçi, çorap satarak ekmek parasını kazanıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan hiç usanmadığını belirten Güreşçi, "Tercan'dan geliyorum. Burada ürünlerimi satıp aile bütçesine katkı sağlıyorum. Şükür sağlığım yerinde" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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