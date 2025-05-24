81 ilin şampiyonları Kars'ta ter döküyor

81 ilin şampiyonları Kars'ta ter döküyor
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bu yıl 7'incisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kars'ta başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bu yıl 7'incisi düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kars'ta başladı.

Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 820 öğrenci, öğretmenleri ve ailelerinin katıldığı şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kafkas halk dansı gösterisiyle devam etti.

Şampiyonanın açılış konuşmasını Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, yaptı. Kurt, "Kars il turnuvasına katıldım, toplam 3 il turnuvasına katıldım bunlardan 1'i Kars'tı. Kars il turnuvasından çok etkilendim. Kars'ta neden olmasın diye düşünmeye başladım. Evet kardeşliği, dostluğu, güzelliği Kars'ı yakın etti bize, Kars bütün illere yakın etti bizi ve 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'na tam 81 il katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı. hepiniz hoş geldiniz diyorum" dedi.

Daha sonra Milletvekili Adem Çalkın söz aldı. Çalkın, "Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyen Türkiye'nin geleceğini görüyorum. İnşallah buradan Selçuk Bayraktarların sayısı çoğalarak, dünyaya nam salacak gençler çıkacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Son olarak söz alan Kars Valisi Ziya Polat, "Biz seneye Türkiye Şampiyonası'nı Gazi Kars'a istiyoruz demiştik. Şükürler olsun bugün hedeflerimizi, amacımıza ulaştık. 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Gazi Karsımızda yapıyoruz. Bizim için hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmenin mutluluğu yaşıyoruz. Gazi şehir 2 gündür bir coşku içerisinde tüm Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı burada Anadolu sofrasında toplamanın gururunu yaşıyoruz. Bu şehrin kalbi de gönlüde sizlere her daim açık" dedi.

Şampiyona Vali Ziya Polat'ın açılış karşılaşmasını yapmasıyla başladı. Şampiyona'da 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yaklaşık 820 öğrenci şampiyon olmak için ter döküyor. Şampiyona yarın yapılacak yarışmaların ardından ödül töreniyle sona erecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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