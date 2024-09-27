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80 Yaşındaki Usta Fotoğrafçı Hamdi Toprak'ın Hikayesi

80 Yaşındaki Usta Fotoğrafçı Hamdi Toprak'ın Hikayesi
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki fotoğrafçı Hamdi Toprak, 60 yıldır mesleğiyle geçimini sağlıyor ve 13 çocuğunu büyüttü. Eski makinelerle başladığı serüveni, azmiyle sürdürmeye devam ediyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hamdi Toprak, 60 yıldır elinden düşürmediği fotoğraf makinesiyle hem geçimini sağladı hem de 13 çocuğunu büyüttü. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine olan tutkusu hiç sönmeyen Toprak, ilçedeki küçük dükkanında halen müşterilerine hizmet veriyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Hamdi Toprak, mesleğine olan tutkusuyla ilgi çekiyor. Gençlik yıllarında işçi olarak çalıştığı İskenderun'da başlayan fotoğrafçılık serüveni, Altınyayla'ya uzanan uzun bir yolculuğa dönüştü. Eski tip fotoğraf makineleriyle başladığı meslekte, zorluklara rağmen azmi sayesinde başarılı oldu. Askerlikte maddi zorluklar yaşarken askerlerin fotoğraflarını çekerek meslekteki ilk adımlarını atan Toprak, daha sonra iki sekreteri ve bir rötuşçuyla çalışarak işini büyüttü. Günümüzde Altınyayla ilçesinde ufak bir dükkanda mesleğini devam ettiren Toprak, "Hayatımdan ve müşterimden memnunum" diyerek mesleğine olan bağlılığını ifade etti.

Siyah beyazdan renkli hayata

Fotoğrafçılıktan başka bir iş yapmadığını dile getiren Hamdi Toprak, "Bu tür makineler yoktu. Eski bir makineyle çalıştım. Hem de işçilik yaptım. Sonra Şarkışla'ya geldim. Şarkışla'da 11 yıl fotoğrafçılık yaptım. Rabbime şükür burada da çalışıp gidiyoruz. Altınyayla'da devam ediyorum şu an. Çocuklarımı yetiştirdim. Her biri bir yerde. 2 hanımdan 13 çocuk var. Bu işe askerde maddiyatsızlıktan başladım. Askerlerin fotoğraflarını çektim. İlk zamanlar iki sekreterim bir de rötuş yapanım vardı. Eskiden siyah beyaz fotoğraflara rötuş yapılırdı. Buradan pek bir yere gidemem, burayla meşgulüm. Rabbime şükür başka bir iş yapmadım. Bu fotoğraf işiyle geçimimizi sağladık. Hayatımdan ve müşterimden memnunum. Yaşım 80'i geçti. Dinçliğimi Rabbime borçluyum. Kendime bakarım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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