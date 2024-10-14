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78 Yaşındaki Müjgan Akdemir, Geleneksel Dokumacılığı Yaşatıyor

78 Yaşındaki Müjgan Akdemir, Geleneksel Dokumacılığı Yaşatıyor
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Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Müjgan Akdemir, atadan kalma el dokuma tezgahıyla geleneksel kumaş dokumacılığına devam ediyor. Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya kararlı.

Orta Toros Dağlarının çevrelediği Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Müjgan Akdemir, atadan kalma asırlık el tezgahı ile kumaş dokumaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Aşağı Hadim Mahallesinde, dokuma tezgahı ve dokumacılık mesleği geçmişte en önemli geçim kaynaklarından birisi olarak biliniyor. Ancak gelişen teknoloji ile geleneksel dokuma tezgahları birbiri ardına terk ediliyor. İlerleyen yaşına rağmen atadan kalma el dokuma tezgahına sahip çıkan 78 yaşındaki Müjgan Akdemir, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

Bir zamanlar insanların dokuma tezgahına sahip olabilmek için hayal kurduğunu anlatan Akdemir, "Ben kendimi bildim bileli dokuma tezgahını kullanıyorum. Mahallemizde dokuma tezgahının kullanımı annem, ninelerim, ninelerimin ninelerine kadar gider. Ben bu tezgahta çeyizlik havlu, sofra mendili, gömlek, pijama ve daha pek çok kumaş dokudum. O zamanlar her evde mutlaka bir dokuma tezgahı olurdu. Her evden dokuma tezgahı sesi gelir, her ev fabrika gibi çalışırdı. Şimdilerde mahallemizde dokuma tezgahı kalmadı sayılır. Ben de ömrüm yettiği kadar bu işi sürdüreceğim. Gönül ister ki bu meslek kaybolmasın ama şimdi teknoloji herşeyi kolaylaştırdı" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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