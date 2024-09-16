Üye Girişi
Haberler

72 Yaşındaki Mehmet Koçyiğit'ten El Emeği Sepetler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, fındık ağacı dallarından ördüğü sepetleri satarak geçimini sağlıyor. Geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışan Koçyiğit, sepetçilik kültürünün tehlikede olduğunu vurguluyor.

Bolu'da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, el emeği göz nuru sepetlerini satarak geçimini sağlıyor. Koçyiğit'in fındık ağacı dallarından ördüğü sepetleri bin liradan satışa sunuluyor.

Yeniçağa ilçesinde ikamet eden Mehmet Koçyiğit, yıllardır el emeğiyle ürettiği sepetlerle evini geçindiriyor. Koçyiğit, fındık ağacının dallarından ördüğü sepetlerle hem geleneksel zanaatı yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Koçyiğit, Yeniçağa'daki evinde özenle ördüğü sepetleri, Gerede ilçesinde kurulan Geleneksel Panayırda satışa çıkardı. Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam eden Koçyiğit, sepetçilik kültürünün gelecekte biteceğini belirtti.

Sepet örmenin zor olduğunu dile getiren Mehmet Koçyiğit, "Eskilerden beri yapıyorum. Atalarımdan öğrendim. Yenilerden yapan yok, ben sonum artık. Elimizle örüyoruz. Zor iş, kolay iş değil" dedi.

Panayırda satışların durgun olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Fiyatları bin, bin 200 ve bin 300 lira arasında değişiyor. Sepetlerimin yapımı 2 gün sürüyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Koçyiğit Yerel Haberler Kültür Sanat Ekonomi Kültür Yerel Yaşam bolu

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title