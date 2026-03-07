Aydın spor camiasının acı kaybı, Başkan Yılmaz hayatını kaybetti

Haberler

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun eski başkanlarından ve 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 71 yaşında vefat etti. Yılmaz, amatör sporun gelişimine büyük katkılarda bulunmuştu.

Aydın amatör sporunun tanınan isimlerinden biri olan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) eski başkanlarından ve 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'dan acı haber geldi. Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Yılmaz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefat haberi ailesi, yakınları ve Aydın'daki spor camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Uzun yıllar amatör sporun gelişmesi için çeşitli görevlerde bulunan Yılmaz için yarın öğle namazının ardından Efeler ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Yılmaz'ın cenazesi, kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
