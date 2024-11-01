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63 Yaşındaki Adamın 40 Yıllık Protez Bacak Hayali

63 Yaşındaki Adamın 40 Yıllık Protez Bacak Hayali
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Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Salih Yaşar Aybar, 40 yıllık hayalini gerçekleştirmek için protez bacak istiyor. Maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle zor hayat koşullarıyla mücadele eden Aybar, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve kimseye yük olmamak için bu proteze ihtiyaç duyuyor.

ADANA (İHA) – Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki adam, 40 yıldır hayalini kurduğunu protez bacağa kavuşmak istiyor.

Adana'nın Feke ilçesinde Çandırlar Mahallesinde zor şartlarda yalnız yaşayan 63 yaşındaki Salih Yaşar Aybar'ın 18 yaşında ayağında çıkan yaranın enfeksiyon kapması sonucu bacağı kesildi. Bacağı kesildikten sonra sağ gözünde oluşan rahatsızlık nedeniyle gözünde de görme kaybı olan Aybar, maddi imkansızlıklar nedeniyle protez bacak alamadı. Aybar, şimdi yıllardır hayalini kurduğu protez bacağa kavuşmak istiyor.

"18 yaşındayken ayağım kesildi"

Yeni bir bacak ile köydeki zor şartlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayıp kimseye yük olmamak istediğini belirten Salih Yaşar Aybar, "40 yıldır bir ayağım olmasının hayalini kuruyorum. 18 yaşındayken ayağımda bir yara oldu ve ayağım kesildi. Köyde hiçbir şey yapamıyorum. Ayağım kesildi yara geçmedi. Bu sefer başka yerden kesildi. Evlendim 1 yıl ayağım üzerinde bastım sonra 9 ay yatalak oldum. Halam ile kayınvalidem baktı. Onlar vefat etti. Ben böyle tek kaldım fakat buna da şükür" dedi.

"40 yıllık bir hayalim protez bacağım olması"

Bir bacağı olmasını çok istediğini kaydeden Aybar, "Köyde tek başıma kalıyorum kimsem yok. Kardeşlerim var ama kimseye yük olmak istemiyorum. Sobamı yakamıyorum. Ev tutamıyorum. 3 bin 300 TL maaşımla geçinmeye çalışıyorum. Kışın köy şartları çok zor. Kardeşlerimin yanına gidiyorum her zamanda olmuyor. Benim banyo yapmam sorun. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Bir protez ayağım olsun dedim ama olmuyor. Kaymakamlıktan yardım hesabı açıldı ama olmadı. Gözüme ayağım kesildiğinde bir nokta indi ve tek gözümde görmüyor. Sesim duyuldun isterim. Bir protez bacak 350-450 bin TL benim öyle bir para bulma sansım yok. Oturamıyorum, yürüyemiyorum şartlar çok zor. 40 yıllık hayalim bir protez bacağım olsun, kimseye muhtaç olmadan yaşayayım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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