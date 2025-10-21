60 Yıldır Saraciye Mesleğini Sürdüren Adam: Geçmişten Günümüze

Siirt'te 10 yaşında saraciye mesleğine başlayan 60 yaşındaki adam, yarım asırdır gelişen teknolojiye rağmen işini sürdürüyor.

3 çocuk babası 60 yaşındaki Aydın Kılıç, babasının yanında 10 yaşında başladığı saraciye mesleğini yarım asırdır aynı dükkanda sürdürüyor. Eskiden yaptığı işlerin teknolojiyle beraber antikaya dönüştüğünü söyleyen Kılıç, Güneydoğu Anadolu'da kendisi gibi yapanın olmadığını ileri sürdü. Deri işlerinin hepsini yaptığını aktaran Kılıç, "Eskiye dönük gidersek at eyerleri yapıyorduk. Hayvan işleri tabanca, bıçak kılıfı deri üzerinde ne isteniyorsa yapıyoruz. Kemer ön planda tuttuğumuz en önemli gelirimizdir. Babamla beraber 50 yıldır buradayım. 10 yaşından beri buradayım. 3 tane çocuğum var. Kazancım belli değil ama geçiniyoruz. Eskiden gelirimiz daha fazlaydı ama şimdi her şey makineleştiği için bunu elle yapıyorum, şu an hepsi makine" dedi.

Makineler çoğaldıkça işin düştüğünü kaydeden Kılıç, "Çırağım yok. Bu işi Güneydoğu Anadolu'da yapan yok, ben yapıyorum. İçeride bir tane eyer var. Eskiden onu yapıyorduk. Onlardan çok satıyorduk, onlar artık antika olmuş" şeklinde konuştu. - SİİRT