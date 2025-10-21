Haberler

60 Yıldır Saraciye Mesleğini Sürdüren Adam: Geçmişten Günümüze

60 Yıldır Saraciye Mesleğini Sürdüren Adam: Geçmişten Günümüze
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 10 yaşında saraciye mesleğine başlayan 60 yaşındaki Aydın Kılıç, yarım asırdır aynı dükkanda çalışıyor. Teknolojinin etkisiyle mesleğin değişiminden bahsederken, bu işi Güneydoğu Anadolu'da yapan tek kişi olduğunu vurguladı.

Siirt'te 10 yaşında saraciye mesleğine başlayan 60 yaşındaki adam, yarım asırdır gelişen teknolojiye rağmen işini sürdürüyor.

3 çocuk babası 60 yaşındaki Aydın Kılıç, babasının yanında 10 yaşında başladığı saraciye mesleğini yarım asırdır aynı dükkanda sürdürüyor. Eskiden yaptığı işlerin teknolojiyle beraber antikaya dönüştüğünü söyleyen Kılıç, Güneydoğu Anadolu'da kendisi gibi yapanın olmadığını ileri sürdü. Deri işlerinin hepsini yaptığını aktaran Kılıç, "Eskiye dönük gidersek at eyerleri yapıyorduk. Hayvan işleri tabanca, bıçak kılıfı deri üzerinde ne isteniyorsa yapıyoruz. Kemer ön planda tuttuğumuz en önemli gelirimizdir. Babamla beraber 50 yıldır buradayım. 10 yaşından beri buradayım. 3 tane çocuğum var. Kazancım belli değil ama geçiniyoruz. Eskiden gelirimiz daha fazlaydı ama şimdi her şey makineleştiği için bunu elle yapıyorum, şu an hepsi makine" dedi.

Makineler çoğaldıkça işin düştüğünü kaydeden Kılıç, "Çırağım yok. Bu işi Güneydoğu Anadolu'da yapan yok, ben yapıyorum. İçeride bir tane eyer var. Eskiden onu yapıyorduk. Onlardan çok satıyorduk, onlar artık antika olmuş" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı

Netanyahu'dan 2 gün sonra gelen itiraf: Oraya 153 ton bomba attık
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.