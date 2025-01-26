58 Yaşındaki Menekşe Teyze, Evinin Geçimine Simit Satarak Katkı Sağlıyor

Konya'da eşinin kaza geçirmesinin ardından evin geçimine katkı için evinin önündeki cadde üzerine simit tezgahı açarak hem komşularının hem de müşterilerinin 'simitçi teyzesi' olan 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya, her gün sabah erken saatlerde tezgahında simit satıyor.

Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya, 18 yıl önce eşinin kaza geçirmesiyle beraber evin geçimine katkı sağlamak için kağıt, hurda toplamaya başladı ancak daha sonra bıraktı. Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Adakale Caddesi üzerinde açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Menekşe Demirkaya, 3 yıldır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor. İşine soğuk sıcak demeden aksatmadan devam eden Demirkaya, müşterilerinin 'simitçi teyzesi' oldu.

Menekşe Demirkaya, 2007 yılında eşinin kaza geçirmesinin ardından çalışamadığını, bunun üzerine kağıt, hurda toplamaya başladığını anlatarak, "Hurda toplarken de düşünüyordum başka ne yapabilirim diye. Simit satmaya karar verdim. Bu işe o şekilde başladım, çok şükür ekmeğimi kazanıyorum" dedi.

"Çok şükür evime pazar ve ekmek param çıkıyor"

Kış aylarına rağmen işine devam etmek zorunda olduğunu anlatan Demirkaya, "Pes etmek gibi bir halim yok, pes etsem bana bu yaşta kim iş verir, yaşım olmuş 58. Kimin kapısına gidip iş isteyeyim. Kimseye ağız eğmemek için bu işe başladım, devam ediyorum. Çok şükür evime pazar ve ekmek param çıkıyor. İyi kötü satabiliyorum. Benim çevremden bir eleştiri olmadı ama benim kendim yapamam düşüncesi oldu. Mesela 30 simit aldım, 15 simit sattım 15'i elimde kaldı ana parayı çıkartıp 'çok şükür' dediğim çok günler oldu. Her gün satılmıyor ama pes etmiyorum. Simitlerin satılmadığı günlerde ileride bir kurs var oranın kapısına asıyorum ihtiyacı olan alsın diye. Benim kimseden bir isteğim yok, tek isteğim Allah'tan" diye konuştu. - KONYA