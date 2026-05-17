Haberler

Postacıları yağmur etkilemedi

Postacıları yağmur etkilemedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT'nin düzenlediği 54. Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali Düzce'de gerçekleşti. Yağmur altında yarışan 82 postacıdan kadınlarda Gülşen Çerçi, erkeklerde Kadir Çolak birinci oldu.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen "Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali", Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yağmur altında kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda, illerinde birinci olarak finale yükselen 82 postacı şampiyonluk için ter döktü.

Düzce Valiliği önünde Vali Mehmet Makas ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in verdiği startla başlayan yarışta; 31 kadın postacı 5 kilometrelik, 51 erkek postacı ise 10 kilometrelik parkurda dereceye girmek için yarıştı.

Sağanak yağışa rağmen pes etmediler

Özellikle 31 kadın sporcunun yürüdüğü ilk etapta başlayan sağanak, yarışmacılara zor anlar yaşattı. Sırılsıklam olmalarına rağmen mücadeleyi bırakmayan yarışmacıların performansı alkış topladı. Zorlu mücadele sonunda kadınlarda İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi birinci, Bursa'dan Ayşe Küçük ikinci, İstanbul'dan Sevcan Ayçiçek Gedik ise üçüncü oldu. Kadınlar takım sıralamasında 1. Bölge Müdürlüğü birinciliği, 2. Bölge Müdürlüğü ikinciliği, 14. Bölge Müdürlüğü ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Konya PTT Müdürlüğünden Kadir Çolak birincilik ipini göğüslerken, Siirt'ten Cengiz Erdemci ikinci, Diyarbakır'dan Erdal Acu üçüncü sırada yer aldı. Erkekler takım sıralaması ise 9. Bölge, 10. Bölge ve 1. Bölge Müdürlüğü şeklinde oluştu.

Kupalarını çocuklarıyla birlikte kaldırdılar

Yarışların ardından dereceye giren postacılara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törende renkli anlar yaşanırken, kadın postacılar kürsüye çocuklarıyla birlikte çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

198 şüpheliden 1'ini tanıdı, onunla da 46 milyonluk işlemi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu

Turistik ilçemizde korkutan anlar: Yaz gelmeden yangınlar başladı

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı