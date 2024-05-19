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Kayseri'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarında Ay-Yıldız Şeklinde Zeybek Gösterisi

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Kayseri'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, 500 öğrenci tarafından ay-yıldız şekli oluşturularak zeybek oynandı. Milli Eğitim Karma Halk Oyunlarından oluşan 8 okulun katılımıyla gerçekleşen gösteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteri sonrası öğrenciler protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Kayseri'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte 500 öğrenci tarafından ay-yıldız şekli oluşturularak, zeybek oynandı. Gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Kayseri'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde birçok etkinlik yapılırken, en çok dikkat çeken gösteri ise Milli Eğitim Karma Halk Oyunlarından geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şaban Fazlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi ve Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 8 okuldan oluşan ekip, ay-yıldız oluşturarak, zeybek oynadı. 500 öğrencinin katılımıyla sergilenen gösteri büyük beğeni topladı.

İzleyiciler tarafından uzun süre alkışlanan gösteri sonrası öğrenciler protokol üyeleri ile fotoğraf çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Gençlik Kayseri Spor Yerel Haberler

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