475 kınalı keklik doğaya salındı Bilecik Valiliği himayesin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü tarrafından "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı" projesi ile 475 kınalı keklik salınımı yapıldı. Bilecik Valiliği himayesin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü tarrafından "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı" projesi ile 475 kınalı keklik salınımı yapıldı. Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması ve hayvan popülasyonlarını arttırılması amacıyla özellikle kanatlı türlerinin doğaya yerleştirildiği projeyle Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler Bilecik'te doğaya salındı. Bekdemir Köyünde köy halkı ve çocuklarla kınalı keklik salınımına katılan Vali Kızılkaya, "19 farklı noktada 475 kınalı kekliği bugün doğaya salıyoruz. Kınalı kekliklerimiz doğaya uçmak için sabırsızlanıyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz Bilecik'te farkındalık çalışması yürütüyor. Vatanımıza ve Bilecik'imize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Valiliği Bilecik Kınalı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 475 kınalı keklik doğaya salındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.