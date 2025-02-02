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45 Yıldır Eski El Makinesiyle Tıraş Yapıyor

45 Yıldır Eski El Makinesiyle Tıraş Yapıyor
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 45 yıllık berber Sait Bingül, 62 yaşında ve eski el makinesiyle müşterilerini tıraş ediyor. Eski kültürü yaşatmaya çalışan Bingül, genç nesil için elektrikli makineleri tercih ediyor.

Diyarbakır'da 45 yıllık 62 yaşındaki berber, eski el makinesiyle tıraş yapıyor.

Merkez Sur ilçesindeki 3 metrekarelik dükkanda yaklaşık yarım asırdır berberlik mesleğini sürdüren Sait Bingül, eski el makinesiyle müşterilerini tıraş ediyor. Teknolojiye direnen Bingül, "Müşterimin çoğunluğunu eski el makinesiyle tıraş ederim. Onlar memnun, ben memnun. Eski kültürün yok olmaması için elimden geleni yapıyorum. Genç nesilleri elektrikli makineyle tıraş ediyorum, genç nesil hızlı tıraşı seviyor. Müşterilerimin çoğunluğu yaşlı, yeni nesil çok az gelir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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