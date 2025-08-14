30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek kararlar alındı.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde yapıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı. OSB Müdürü Demir'in gündem maddelerini sunmasının ardından, konular görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim, alınan kararların Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni ufuklar kazandırmasını ve ortak hedeflere ulaşmada katkı sağlamasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
