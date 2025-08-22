28 Yıldır Küçük Dükkanında Anahtarcılık Yapan Usta: 'Burası Bana Saray Gibi'

Sivas'ta yaşayan ve emekli olduktan sonra başladığı anahtarcılık mesleğini 28 yıldır sürdüren Hubuyar Bağca, 4 metrekarelik dükkanında hem geçimini sağlıyor hem de müşterilerinin gönlünü kazanıyor. Anahtarcılık mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren usta, "Burası benim evim gibi, bana saray gibi" diye konuştu.

Daha önce tornacı olarak çalışan ve Demiryolları Çırak Okulu'nda meslek hayatına başlayan Hubuyar Bağca, 1996 yılında emekli olduktan sonra anahtarcılığa yöneldi. Tornacılıkla anahtarcılığın el becerisi gerektirmesi sebebiyle bu geçişi zorlanmadan yaptığını belirten 73 yaşındaki Bağca, yıllardır aynı mahallede hizmet veriyor. Yıllardır dört metrekarelik küçük dükkanında tek başına çalışan Bağca, "Bazı müşteriler 'Dükkanını büyüt, yanına çırak al' diyor ama buraya biri girince diğeri zor sığıyor" dedi.

"Burası bana saray gibi"

Dükkanının küçüklüğüyle ilgili zaman zaman esprili yorumlar aldığını belirten usta, "1996 yılında emekli olduktan sonra anahtarcılığa başladım. 28 yıldır anahtarcılık yapıyorum. Dükkanım ufak 4 metrekare, imkanım bu kadar bana yetiyor. Bazı insanlar daha geniş olsun diyor. Yanına çırak al bu sanatı öğret diyenler de var. Bende diyorum ki buraya bir kişi girince diğeri zor sığıyor, burada nasıl bir sanat öğretelim. Her gün düzenli olarak dükkanımı açıyorum. İnsanlar yaptığımız işten genel de memnun kalıyorlar. Hem para alıyoruz hem de dua alıyoruz. Bu küçük alan benim evim. Müşteriler soruyor 'Burada nasıl duruyorsun canın sıkılmıyor mu?' İş güçle uğraşınca vakitte iyi geçiyor. Biri gelip kapıyı açacağı zaman ben kafamı uzatıp bakıyorum. Bazen tebessüm ediyorlar, bazen gülüyorlar. Bir arkadaşım 'Sen mezarda hiç zorluk çekmezsin, dükkanın dar mezarda dar' dedi. Burası bana saray gibi geniş geliyor" dedi. - SİVAS