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20. Karadeniz Yayla Şenlikleri'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

20. Karadeniz Yayla Şenlikleri'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 20. Karadeniz Yayla Şenlikleri, jandarma ekiplerinin titiz güvenlik önlemleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar huzurlu bir ortamda şenliğin tadını çıkardı.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen 20. Karadeniz Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken, katılımcıların huzur ve güvenliği için Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen şenlik boyunca, etkinlik alanı ve çevresi jandarma ekipleri tarafından denetim altına alındı. Katılımcıların şenliği sorunsuz ve emniyetli bir şekilde geçirebilmeleri için trafik düzeni, asayiş ve genel güvenlik konularında titiz bir çalışma yürütüldü. Şenlik alanına giriş ve çıkış noktalarında devriye faaliyetleri arttırıldı. Vatandaşlar ise huzurlu bir ortamda şenliğin tadını çıkararak, alınan tedbirlerden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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