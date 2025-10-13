2. Ulusal Basın Bowling Turnuvası Gerçekleştirildi

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) tarafından düzenlenen 2. Ulusal Basın Bowling Turnuvası, Plato AVM ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Gazeteciler, radyo programcıları ve televizyon çalışanları dostluk içinde kıyasıya mücadele etti.

Farklı medya kuruluşlarından birçok basın mensubunun katıldığı 2. Ulusal Basın Bowling Turnuvası düzenlendi. Plato AVM Bowling Salonu'nda yapılan turnuva, hem eğlence hem de çekişme dolu anlara sahne oldu. Renkli anların yaşandığı turnuvada birincilik kupasının sahibi Ekol TV ekibi oldu. İkinciliği Number One FM, üçüncülüğü Aydınlık Gazetesi, dördüncülüğü ise Ulusal Kanal elde etti. Dereceye giren takımlar, turnuva sonunda ödüllerini alarak büyük sevinç yaşadı.

"Basın emekçileri bir günlüğüne stresi unuttu"

Etkinlik sonrasında açıklama yapan USMEK Başkanı İzzet Aydın, basın çalışanlarının yoğun tempolarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Basın emekçileri her gün yoğun bir stres altında çalışıyor. Bu organizasyonlarla onları bir araya getirip kaynaşmalarını ve moral bulmalarını amaçlıyoruz. Katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Basın mensuplarının yanındayız"

Plato AVM Yönetim Kurulu Başkanı Semih Ayyıldız, "Basın camiasına desteğimiz sürecek. Bu tarz etkinliklerin geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. Plato AVM İletişim Müdürü Emel Aydın ise, "Organizasyon son derece keyifli geçti. Katılımın yüksek olması bizi mutlu etti" dedi.

Dostluk ve eğlence bir aradaydı

Turnuva boyunca çekilen görüntülerde, renkli anlar ve samimi dostluk kareleri dikkat çekti. Katılımcılar, günün sonunda toplu fotoğraf çekimiyle etkinliği kaydetti.

Turnuvaya; İhlas Haber Ajansı (İHA), Anadolu Ajansı (AA), haberler.com, Show TV, Kanal D, Türkgün Gazetesi, Radyo Trafik, Milat Gazetesi, Yeni Söz Gazetesi, Aydınlık Gazetesi, Ulusal Kanal ve Number One FM gibi medya kuruluşları katılım gösterdi. - İSTANBUL