19 Mayıs gençlik enerjisi trafoya yansıtıldı

SEDAŞ, toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Tuvalimiz Trafolar" projesini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Darıca'da devam ettirdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Darıca'da kutladı. Elektrik trafoları aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle sürdürülebilir hale getirilen "Tuvalimiz Trafolar" projesi, bu kez 19 Mayıs bayramı etkinlikleri çerçevesinde Darıca'da gerçekleştirildi. SEDAŞ, bayram coşkusunu Kapalı Pazar önünde yer alan beton köşk tipi trafoya resmederek paylaştı.

SEDAŞ'ın yetenekli genç mühendislere enerji sektöründe deneyim kazanma imkanı sunan "Stargate Yetenek Programı" mezunu SEDAŞlılar, alanında uzman ressamlarla iş birliği içerisinde "Tuvalimiz Trafolar" projesi için fırçalarla trafo boyadı. Bayram coşkusu, kapalı pazar önünde yer alan beton köşk tipi trafoya, genç mühendisler tarafından "Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" temalı yazı ile resmedildi.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Ulu önderimizin sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramımız kutlu olsun. Bu vesile ile bu günleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" denildi. - KOCAELİ