19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Çıldır'da Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Çıldır'da Kutlandı
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Çıldır Anadolu Lisesi spor salonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli gösterilerle kutlandı. Program, çelenk koyma töreni ve öğrenci gösterileri ile devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çıldır Anadolu Lisesi spor salonunda çeşitli gösterilerin sunumuyla kutlandı.

Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk Büstüne çelenk koymasıyla başlayan program Kapalı spor salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterisi ile program devam etti. Gösteriler sonunda 19 Mayıs konulu yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödüller sonrası kutlama sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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