17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) Başladı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) Başladı
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IDEF 2025, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da kapılarını açtı. 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek fuara 33 ülkeden birçok önemli isim katılacak.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı T.C. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuara, 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek. Öte yandan fuarda, hava araçlarının gösterileri de yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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