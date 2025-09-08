11 Yaşındaki Rasefe, Limonata Satarak Hem Eğleniyor Hem Para Kazanıyor

Eskişehir'de ticareti merak eden 11 yaşındaki Rasefe Bakırlıoğlu, haftanın bir günü annesinin gözetiminde kardeşiyle birlikte limonata satışı yapıyor.

Ortaokul öğrencisi Rasefe Bakırlıoğlu, boş vakitlerini farklı bir şekilde değerlendiriyor. Hem ticareti merak eden hem de kendisine ekstra harçlık çıkartmak isteyen Bakırlıoğlu, pazar günleri evde hazırladığı limonatayı küçük bir bidona doldurup kent merkezinde vatandaşlara satıyor. "Soğuk limonata" diye bağırarak müşterileri kendisine çekmeyi başaran Bakırlıoğlu, azmiyle hem takdir topluyor hem de görenleri gülümsetiyor. Bu esnada annesinin uzaktan gözetlediği ve 8 yaşındaki kız kardeşinin eşlik ettiği küçük çocuk, gelecekte pilot olmayı hayal ediyor.

"Hem hayatı öğrenmek hem de kendime fazladan harçlık çıkartmak istiyorum"

Küçük limonata satıcısı Rasefe Bakırlıoğlu, "Burada limonata satıyorum. Yaklaşık 1 aydır böyle yapıyorum. Kız kardeşim de yanımda duruyor. Genellikle sadece pazar günleri geliyorum. Hem hayatı öğrenmek hem de kendime fazladan harçlık çıkartmak istiyorum. Elektrikli scooter alabilmek için para biriktiriyorum. Bağırarak müşteri çekmeye çalışıyorum, vatandaşların da ilgisi güzel oluyor. Keyif aldığım için yapıyorum, 3-4 saatten fazla durmuyorum. Başımıza bir şey gelmemesi için annemiz de bizi uzaktan gözetliyor" dedi. - ESKİŞEHİR