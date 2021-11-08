F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Vitor Pereira'nın yerine Şenol Güneş'in geçeği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başkan Ali Koç ve Şenol Güneş'in, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşeceği ileri sürüldü.
Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan ve son olarak Kayserispor'dan 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'de Vitor Pereira istenmeyen adam ilan edildi. Taktikleri, demeçleri, takımla ilişkisi nedeniyle herkesin tepkisini çeken Pereira'nın yerine Şenol Güneş ismi ortaya atıldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ
Mesut Özil'le de sorun yaşayan Pereira'nın kredisi tükendi. TV100'ün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Şenol Güneş, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşecek.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Milli Takım'ın başına geçmişti. Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'na giden Güneş, turnuvada büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
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