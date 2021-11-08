F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü - Haberler Spor
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F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü

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Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Vitor Pereira'nın yerine Şenol Güneş'in geçeği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başkan Ali Koç ve Şenol Güneş'in, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşeceği ileri sürüldü.

Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan ve son olarak Kayserispor'dan 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'de Vitor Pereira istenmeyen adam ilan edildi. Taktikleri, demeçleri, takımla ilişkisi nedeniyle herkesin tepkisini çeken Pereira'nın yerine Şenol Güneş ismi ortaya atıldı.

Yer yerinden oynayacak! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesinin detayları belli oldu

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Mesut Özil'le de sorun yaşayan Pereira'nın kredisi tükendi. TV100'ün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Şenol Güneş, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşecek.

Yer yerinden oynayacak! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesinin detayları belli oldu

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Milli Takım'ın başına geçmişti. Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'na giden Güneş, turnuvada büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

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