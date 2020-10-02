YEP'teki enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 912 liraya yükselecek

Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyonu YEP'teki beklenti gibi gerçekleşirse, en düşük memur aylığı 3 bin 849 TL, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya yükselecek.

Milyonlarca vatandaş 'emekli zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını ararken, konuyla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı. Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.

YÜZDE 0,49 ENFLASYON FARKI

Programdaki yüzde 10,5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4,49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 0,49 enflasyon farkıyla yüzde 3,49'a çıkacak.

MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3,49'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 849, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya ulaşacak.

523 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da ocakta artacak. Yüzde 3,49 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 363,34 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,93 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,97 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 523,2 liraya ulaşacak.