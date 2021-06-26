Yenişehir Belediyesi, Bahar Turnuvası düzenliyor
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Yenişehir Belediyesi, Bahar Turnuvası düzenliyor

Yenişehir Belediyesi, Bahar Turnuvası düzenliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yenişehir Belediyesi, 10-11 yaş grubundaki çocuklar için Bahar Turnuvası düzenliyor.

Yenişehir Belediyesi, 10-11 yaş grubundaki çocuklar için Bahar Turnuvası düzenliyor. Turnuvada, 10-11 yaş grubundaki geleceğin futbolcuları sahaya çıkarak şampiyonluk için ter dökecek. 8 takımın katılacağı turnuvada, profesyonel futbolculardan oluşan şöhretler karması da Mersin İdman Yurdu'na (MİY) destek vermek amacıyla gösteri maçı yapacak.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaş düzeyinden sporcuların spor organizasyonlarında yeteneklerini sergileyebilmesi için Bahar Turnuvası düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi, Bahar Turnuvası ile 10 ve 11 yaş grubundaki futbolcuların turnuva deneyimi yaşamasını sağlayacak. Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Tesislerinde yapılacak turnuvada 8 takım şampiyonluk için ter dökecek.

Turnuvanın A grubunda Camspor, Yenişehir Konak, Altınordu ve İnter Akademy Turkey takımları yer alırken, B grubunda Paris Saint German Akademy Mersin, Galatasaray, Başarı ve Yenişehir İdman Yurdu takımları yer alıyor. 29 Haziran'da başlayacak turnuvada, A grubunun birincisi olan takım B grubunun ikincisi olan takımla, A grubunun ikincisi olan takım ise B grubunun birincisi olan takımla 2 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de final maçına çıkacak. Aynı gün üçüncülük ve dördüncülük maçları da yapılarak turnuva tamamlanacak.

Yıldızlar gösteri maçına çıkacak

Yenişehir Belediyesi Bahar Futbol Turnuvasının açılış günü olan 29 Haziran'da profesyonel futbolculardan oluşan şöhretler karması sahaya çıkacak. Son yıllarda zor zamanlar geçiren Mersin İdman Yurdu'na dikkat çekmek amacıyla oynanacak gösteri maçında şöhretler karmasının konuk takımında bir dönemin yıldız oyuncuları İbrahim Yattara, Engin Baytar, Timuçin Beyazıt, Ali Eren Beşler, Mustafa Öztürk, Erkan Soyyiğit, Yusuf Tokaç, Sertan Eser, Mehmet Akgün, Tarık Taşgün, Benhur Babaoğlu, Nihat Tümkaya ve İskender Köksal forma giyecek.

Mersin İdman Yurdu'nda farklı dönemlerde forma giyen ve teknik direktör olarak görev yapan isimlerden oluşan şöhretler karmasında ise Alihan Öz, Kahraman Karataş, Memduh Özbalta, Mehmet Ali Karakuş, Alp Pehlivan, Atıf Öztoprak, Oğuzhan Doğar, Hakan Baygın, Orhan Altay, Semih Dülger, Mehmet Talaş, Önal Arıca, Hakan Turgut, Gökhan Kalamaç, Ömer Leylak, Cemal Koç, Muzaffer Tozlu, Nurullah Kaya, Metin Erbilmiş, Levent Arıkdoğan, Altan Aksoy, Nasır Belci, Mahmut Yeşilyaprak, Tarkan Özyılmaz, Gürsoy Turan, Burhan Baygın, Yılmaz Çalışkan yer alacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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