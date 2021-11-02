Yenilikçi gençler "BilimSenOl İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı, BilimSenOl Platformu tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi, 30 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu.

Platform'dan yapılan açıklamaya göre, İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi'nde, katılımcılara bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında bilgi verildi.

Zirve ile öğrencilerin iş hayatını daha iyi tanıması, sektörde çalışan yöneticilerin başarı hikayeleriyle öğrencilere yol gösterilmesi ve örnek olunması hedeflendi. BilimSenOl Platformu kurucu üyeleri Emir Belli, Esmer Polat ve Yusuf Balık'ın proje yürütücülüğünü yaptıkları İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BilimSenOl Platformu Başkanı, Al Farabi Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Emir Belli, küçük yaştan beri birçok bilimsel çalışmalar yaptığını ve bu platformu bilimsel çalışma yapmak isteyen gençlerle girişimcileri bir araya getirmek için kurduklarını aktardı.

Belli, bilimsel çalışma yapmak isteyen gençlere öncülük etmek istediklerini ifade ederek, "BilimSenOl Platformu olarak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine girişimciliği, bilimi yayıyoruz ve hedefimiz 81 il. Şu anda 45 ilde faaliyet gösterdik. Çalışmalarımızı ilk olarak pilot il seçtiğimiz Malatya'da gerçekleştirdik. Bilim atölyeleri kurduk. Laboratuvar desteği verdik. Projemizi köy okullarında, sponsorlarımızın katkılarıyla daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Umarım bizim gibi birçok girişimci adayında farkındalık artar. Onlar da bir yerden başlarlar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada zirvedeki değerlendirmesine yer verilen PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt de Çamlıca Kulesi'nin yaptığı çalışmaları aktardı. Söğüt, 369 metre uzunluktaki Çamlıca kulesi sayesinde birçok antenin bir araya toplanarak sıkıntıların ortadan kaldırıldığını vurguladı.

SANLAB Kurucusu Salih Kükrek ise silikon vadisine devlet tarafından gönderilen ilk teknoloji şirketi olan SANLAB'a dair tecrübelerini paylaştı. Kükrek, zirveye katılan lise ve üniversite öğrencilerine teknoloji girişimciliğini anlattı. Zirveye katılan Dekorlim Dekor Kurucusu Anıl Eren, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Program Yöneticisi Uzman Dr. Murat Altuntaş, Doctor Follow Kurucu Ortağı Uzman Dr. Bekir Çakmak, Flexions Teknoloji Kurucusu Çağlar Biberoğlu ve Age Provocateur Kurucu Ortağı Gülşah Akın ve Duygu Birecikli de tecrübelerini aktardılar.

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