Yenilenen MUBI Uygulaması LG Smart TV'lere eklendi

Sinemaseverler MUBI'nin oluşturulmuş seçkisinde yer alan yüzlerce film arasından dilediklerini, LG Smart TV'lerin görüntü ve ses kalitesi eşliğinde izleyebilecek.

Sinemaseverler MUBI'nin oluşturulmuş seçkisinde yer alan yüzlerce film arasından dilediklerini, LG Smart TV'lerin görüntü ve ses kalitesi eşliğinde izleyebilecek.

LG'den yapılan açıklamaya göre, MUBI, LG Smart TV uygulamasının yeni sürümünü yayınladı.

webOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2016-2020 model LG Smart TV'lerde güncellenen yeni MUBI uygulaması, geçerli modellerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek.

LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü Sihirli Kumanda'sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile MUBI'ye erişim kolay ve eğlenceli hale gelecek.

190 ülkede 10 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğu olan MUBI, Türkiye'den ve dünyadan sinema sanatının en taze ve heyecan verici örneklerinin yanı sıra, Charlie Chaplin, Éric Rohmer, Agnès Varda, Nuri Bilge Ceylan gibi büyük ustaların zamansız klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede film seçeneği sunuyor.

MUBI Sunar kapsamındaki bazı yeni ve gelecek filmler arasında, Kelly Reichardt'tan İlk İnek, Xavier Dolan'dan Matthias ve Maxime, Pablo Larraín'den Ema, Luca Guadagnino'dan Suspiria, Reha Erdem'den Seni Buldum Ya!, Azra Deniz Okyay'dan Hayaletler ve Ümit Ünal'dan Aşk, Büyü Vs. yer alıyor.

LG'nin ödüllü Smart TV ara yüzü webOS, zengin içeriği ve kullanıcı dostu özellikleri ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Kullanımı kolay ve rahat, hareket sensörlü Sihirli Kumanda ve yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu ile Smart TV deneyimini kolaylaştıran LG TV'ler Smart Share özelliği sayesinde Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız