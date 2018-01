Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Can Açıklaması

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, elektrikli araçların dünyada hızla yaygınlaştığını belirterek, "Türkiye'de, 2040'lara doğru giderken özellikle 2021 sonrasında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz. 2021'de ilk yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020'den önce elektrik şarj istasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor." dedi.



Can, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen "Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri" başlıklı konferansta, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin giderek arttığını ve bu kaynaklardan elektrik üretiminin daha ucuz hale geldiğini anlattı.



Türkiye'de de dünyada olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının konvansiyonel kaynaklara yapılan yatırımı geçtiğini ifade eden Can, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2040'ta dünyada 300 milyon elektrikli araç olacağını öngördüğünü ama birkaç hafta önce bu rakamı 825 milyon olarak güncellediğini dile getiren Can, şunları kaydetti:



"Türkiye'de ise şu anda 500-600 bin elektrikli araç var. 400'e yakın şarj istasyonu var. Türkiye'de, 2040'lara doğru giderken özellikle 2021 sonrasında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz. 2021'de ilk yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020'den önce elektrik şarj istasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli araçların sayısı arttıkça dağıtım ve iletim altyapısının yenilenmesi lazım. Bu yenilenme özellikle tüketimin maksimum olduğu yerlerden daha az olduğu yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlanacak. Burada, çatıdan elektriği üretip depolayarak tek başına ayakta duran halinde oluşacağını da görüyoruz."



Öte yandan, Türkiye'de şu anda çatılardaki güneş paneli uygulamalarında 140 megavat kurulu güç bulunduğunu anlatan Can, talebin şu anda bin 500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi.



Can, bu konudaki düzenleme üzerinde ciddi mesai harcadıklarını vurgulayarak,şöyle devam etti:



"İnsanların kendi çatısına güneş paneli kurarak, apartmanın ortak giderlerini karşılayabileceği ve mahsuplaşabileceği, tüketiminden fazla olan üretimini satabileceği yönünde düzenlemeler konusunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle mesken, ticarethane, alışveriş merkezleri ve sanayi bölgeleri çok önemli. Maliye Bakanlığı ile de faturalama, gelir beyanı nasıl olacak, mahsuplaşma saatlik mi günlük mü yapılacak, bunları çalışıyoruz. Deneme yanılma ile değil sistemi tam oturtup yola çıkmamız lazım. Herkesin çatıya çıkıp da panel kuracağı bir şekilde gelişmesini istemiyoruz bu pazarın, belli bir mesleki yeterlilik olmalı. Sonucunda vatandaş var ve vatandaşın da hakkını hukukunu koruyacak şekilde düzenlememiz olacak."