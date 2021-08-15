Yeniköy'ün çehresi değişti

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Turgutlu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Turgutlu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesini ziyaret etti. Mahallede alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Daire Başkanı Emir, yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar Mahallesinde alt ve üstyapı işi ile içme suyu deposu yatırımları noktasında önemli yol kat edildi. Proje kapsamında Yeniköy Mahallesinde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalleyi ziyaret ederek yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi. Daire Başkanı Emir'e, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve teknik personel eşlik etti. Yeni nesil mekanik sayaçlar ve muhafaza kutularının hanelere montajı yapıldı.

Vatandaşlar sayaçların dışarı alınmasından memnun

Yeniköy sakinleri yeni nesil uzaktan okumalı sayaçların muhafaza kutusu içerisinde hane önüne alınmasından memnun olduklarını ifade ederek, yapılan hizmetlerin mahallelerinin refah seviyesini yükselttiğinin altını çizdi.

"Mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuştu"

Daire Başkanı Emir, il genelinde daha sağlıklı alt ve üstyapılar için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yeniköy Mahallemizde de çalışmalarımızı tamamladık. Turgutlu ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kollektör hattı döşeme çalışmamız tamamlandığında Yeniköy'ün de evsel nitelikli atıksuları Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine taşınacak. Mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuştu" derken, mahalle sakinlerinden Tahir Kuş da şunları söyledi: "Yapılan hizmetlere teşekkür ederiz. Çok güzel işler yapıldı. Allah razı olsun." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı