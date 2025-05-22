Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağını duyurdu. Camiaya daha büyük hedefler için birlik çağrısı yaptı. Peki, Yenikapı miting alanı kaç kişilik, toplam kaç kişi sığıyor?

YENİKAPI MİTİNG ALANI KAÇ KİŞİLİK, TOPLAM KAÇ KİŞİ SIĞIYOR?

Yenikapı Miting Alanı'nın kapasitesi, resmi olarak 1.5 milyon kişiye kadar insan alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu rakam, alanın tamamının kullanılmasına ve insanların yoğun bir şekilde yerleştirilmesine dayalı teorik bir üst limittir. Pratikte ise etkinliğin türüne (konser, miting, festival vb.), oturma düzenine veya güvenlik önlemlerine bağlı olarak 500.000 ila 1.000.000 kişi arasında değişen katılımlar gözlemlenmiştir.

Önemli notlar:

2013'teki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" gibi büyük organizasyonlarda 1 milyonun üzerinde katılım olduğu tahmin edilmiştir.

Alanın fiziksel büyüklüğü yaklaşık 150.000 metrekare olup, kişi başına düşen alan hesaplandığında (örneğin 0,5 m²/kişi) teorik kapasiteye ulaşılır.

Resmi kurumlar genellikle kesin rakam vermek yerine "yüzbinlerce" ifadesini kullanmayı tercih eder.

Sonuç olarak, alanın kapasitesi etkinliğin organizasyon şekline göre değişmekle birlikte 1.5 milyon üst sınır olarak kabul edilebilir



YENİKAPI'YA NASIL GİDİLİR?

YENİKAPI MİTİNG ALANI'NA ULAŞIM REHBERİ

1. METRO İLE ULAŞIM

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman) veya Marmaray hatlarını kullanarak Yenikapı Metro İstasyonu'na ulaşabilirsiniz.

İstasyondan çıktıktan sonra Yenikapı Sahil Yolu'nu takip ederek 5-10 dakika yürüyüşle miting alanına varabilirsiniz.

2. METROBÜS İLE ULAŞIM

Avcılar-Zincirlikuyu Metrobüs Hattı üzerindeki Cevizlibağ veya Topkapı duraklarında inin.

Bu duraklardan Yenikapı'ya giden BN2 (Topkapı-Yenikapı) veya 34G (Cevizlibağ-Yenikapı) otobüslerine binin.

İDO Yenikapı Terminali veya Yenikapı Sahil durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle miting alanına ulaşın.

3. OTOBÜS İLE ULAŞIM

Yenikapı'ya giden otobüs hatları:

31 (Eminönü-Yenikapı)

36KE (Kazlıçeşme-Edirnekapı)

72T (Topkapı-Aksaray)

73 (Fındıkzade-Yenikapı)

76E (Edirnekapı-Yenikapı)

78 (Gaziosmanpaşa-Yenikapı)

82 (Bağcılar-Yenikapı)

85E (Eyüpsultan-Yenikapı)

97E (Güzeltepe-Yenikapı)

146T (Taksim-Yenikapı)

Yenikapı Sahil veya İDO Yenikapı Terminali duraklarında inip yürüyün.

4. ÖZEL ARAÇ İLE ULAŞIM

Avrupa Yakası'ndan:

E-5 veya Sahil Yolu üzerinden Kennedy Caddesi'ni takip ederek Yenikapı tabelalarını izleyin.

Anadolu Yakası'ndan:

TEM veya D100 karayoluyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçip E-5 yönünde ilerleyin. Kennedy Caddesi çıkışından saparak Yenikapı'ya ulaşın.

Otopark : Miting alanı çevresinde sınırlı otopark alanı bulunduğundan, İDO Yenikapı Terminali Otoparkı veya yakındaki ücretli otoparkları tercih edin.

NOT : Trafik yoğunluğuna karşı toplu taşıma kullanmanız önerilir. Güncel sefer saatleri için İETT Mobil uygulamasını kontrol edebilirsiniz.