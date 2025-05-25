Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması sunucuları kim, 25. şampiyonluk kim sunuyor?

26. ŞAMPİYONLUK KUTLANIYOR

Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti. Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, kutlamaların ilk gününde yaklaşık 60 bin taraftarı ağırladıklarını söyledi. Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti." dedi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

YENİKAPI GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SUNUCULARI KİMSUNUYOR?

Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Yasemin Sakallıoğlu ve Hopdedik Ayhan sunacak.