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Pazarlıklar başladı! Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den sürpriz talip

Diğer - Haberler | Spor

Süper Lig'de son haftalarda aldığı performanslarla dikkat çeken Göztepe, Oğuzhan Özyakup'a kanca attı. İzmir ekibi, Beşiktaş ve Oğuzhan'la görüşmelere başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 4'te 4 yaparak kümede kalma yolunda büyük bir avantaj elde eden Göztepe, Oğuzhan Özyakup'u markaja aldı. Yeni Asır'daki habere göre; Uzun lig maratonunda kadroda alternatif yaratmak isteyen Göz-Göz, orta sahaya takviye için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Yeniden zirveye çıkma fırsatı! Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den sürpriz talip

Kara Kartal'da bu sezon beklenen performansın uzağında kalan ve gönderilmesi gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti.

Yeniden zirveye çıkma fırsatı! Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den sürpriz talip

Teknik direktör Nestor El Maestro'nun mevcut kadroda Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, futbolcunun nabzını yokladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın, yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi.

Yeniden zirveye çıkma fırsatı! Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den sürpriz talip

Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar maddi şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeri ile masaya oturmayı planlıyor.

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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haber

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