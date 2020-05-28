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Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen yüksek hızlı tren seferleri yeniden başladı. Ankara-İstanbul arasında gerçekleştirilen ilk sefer İstanbul Söğütlüçeşme YHT Garı'na ulaştı.

28.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:42

Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından bugün yeniden başlayan yüksek hızlı tren (YHT) taşımacılığı kapsamında Ankara-İstanbul arası ilk sefer tamamlandı. Bu sabah Ankara YHT Gar'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle uğurlanan yüksek hızlı tren, öğle saatlerine doğru İstanbul Söğütlüçeşme YHT Garı'na ulaştı.

ALINAN ÖNLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal mesafe kuralına uygun, seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarının boş bırakıldığı gözlenen vagonlarda, antidezenfektanlar dikkati çekti. Yanlarında seyahat izin belgesi bulunan yolcuların biletlerinin geçerli sayıldığı dönem boyunca, izin belgesi olmayanların biletleri ise kabul edilmeyecek.

"ŞEHİRLER ARASI YOLCULUĞU ÖZLEMİŞİZ"

Trenden inen yolculardan öğrenci Merve Demir, yolculuğunun iyi geçtiğini belirterek, "Yolculuk gayet güzeldi, eskisinden bir farkı yok, aynıydı. Öğrenci olarak şehirler arası yolculuğu bayağı özlemişiz" dedi.

Trenlerde sosyal mesafeyle ilgili düzenlemelerin sıkı tutulduğunu aktaran Demir, "Sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Ek olarak dezenfektanlar sürekli vardı. Daha fazla temizlik önlemi vardı, onun dışında her şey aynıydı" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR AÇILMASI İYİ OLDU"

Yolculardan Özgenur Altaş ise yolculuğun çok rahat geçtiğini belirterek, "Trenle yolculuk yapmayı özlemiştik. Tekrar açılması çok iyi oldu. Kurallar da gayet güzel. Bizim için çok rahatlatıcı ve iyiydi. Bir sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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