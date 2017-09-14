Yenice Hes'in Satışına İzin Verildi

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Eskişehir'de bulunan Yenice hidroelektrik santraliyle (HES) bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışına onay verdi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Eskişehir'de bulunan Yenice hidroelektrik santraliyle (HES) bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışına ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre ÖYK, Eskişehir'de Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait 38 megavat kapasiteli Yenice hidroelektrik santraliyle bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi için açılan ihalede 130 milyon 300 bin lira ile en yüksek teklifi veren Kılıç Enerji Üretim AŞ'ye satılmasını onayladı.



Önceki yıl özelleştirme programına alınan ve Temmuz ayında ihalesi gerçekleştirilen santral için 8 şirket teklif vermişti. - İSTANBUL