Yeni Zelanda ekibi Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi - Haberler Spor
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Yeni Zelanda ekibi Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi

Yeni Zelanda ekibi Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Auckland City takımı, Yeni Zelanda'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacak.

Auckland City takımı, Yeni Zelanda'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Auckland City Kulübü, Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacaklarını bildirdi.

Auckland City'nin çekilmesinin ardından Okyanusya Futbol Konfederasyonu temsilcisi olarak turnuvaya Tahiti ekibi AS Pirae dahil edildi.

Meksika'dan Monterrey, İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Palmeiras, Suudi Arabistan'dan El-Hilal, Mısır'dan El-Ehli, ev sahibi ülkeden El-Cezire ve Tahiti'den AS Pirae'nin yer alacağı 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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