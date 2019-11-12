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Yeni trendler konuşulacak, B2B’lerle pazar aranacak

"Automotive Meetings-Bursa"da konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, endüstride yaşanan dönüşüme dahil olarak, katma değerli ürünlerle endüstrinin ihracat değerini yukarılara taşımak istediklerini söyledi.

12.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:53
Yeni trendler konuşulacak, B2B’lerle pazar aranacak

"Automotive Meetings-Bursa"da konuşan OİB Başkanı , endüstride yaşanan dönüşüme dahil olarak, katma değerli ürünlerle endüstrinin ihracat değerini yukarılara taşımak istediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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