Yeni trendler konuşulacak, B2B’lerle pazar aranacak
"Automotive Meetings-Bursa"da konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, endüstride yaşanan dönüşüme dahil olarak, katma değerli ürünlerle endüstrinin ihracat değerini yukarılara taşımak istediklerini söyledi.
12.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:53
"Automotive Meetings-Bursa"da konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, endüstride yaşanan dönüşüme dahil olarak, katma değerli ürünlerle endüstrinin ihracat değerini yukarılara taşımak istediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com