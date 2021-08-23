Yeni transfer Cicaldau, Hatay maçında Galatasaray taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı: 6.5 milyon euro etmez

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların yeni transferi Cicaldau, bu karşılaşmada taraftarlardan geçer not alamadı. Rumen futbolcunun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini hak etmediğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Cicaldau performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

FATİH TERİM OYUNDAN ÇIKARDI

Rumen futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken taraftarlar, Cicaldau'nun bonservisinin 6.5 milyon euro etmeyeceği fikrinde birleşti. Taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Cicaldau, Fatih Terim tarafından mücadelenin 65. dakikasında oyunda alındı.