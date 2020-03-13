Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

13.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:47
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görüldüğü ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

YENİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLDİ

Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkur Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir."

KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Bu çerçevede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu bildirilen genelgede, zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacağı belirtildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Kaynak: AA

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Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

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