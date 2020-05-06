Yeni Tip Koronavirüs Güç Kaybediyor Olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Tip Koronavirüs Güç Kaybediyor Olabilir

Yeni Tip Koronavirüs Güç Kaybediyor Olabilir
06.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:44

Küresel ölçekte bir salgın haline gelen SARS-CoV-2 dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından

Küresel ölçekte bir salgın haline gelen SARS-CoV-2 dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs güç kaybediyor olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Yeni Tip Koronavirüs Gittikçe Zayıflıyor mu?

Arizona State Üniversitesi bünyesinde görev alan Dr. Efren Kim önderliğinde yayımlanan yeni bir çalışma yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı heyecan verici detayları ortaya koydu. Journal of Virology dergisinde yayınlanan çalışmada virüsle enfekte olmuş kişilerden alınan 382 numune incelendi.

Söz konusu numuneler incelendiğinde virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik olduğu, genetik alfabedeki 81 harfin tamamen yok olduğu fark edildi. Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Dr. Efren Lim, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mutasyonun ilginç olmasının asıl nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun önemli bir kısmının silinmesinden kaynaklanıyor."

SARS salgınının ortasında ve ilerleyen evrelerinde mutasyona uğrayan virüs gücünü kaybederek tarihe gömülmüştü. Bununla dolaylı olarak söz konusu durumun yeni tip koronavirüs için de geçerli olabileceği ifade ediliyor. Tabii burada ifadenin olabilir şeklinde bir tahmin olduğunu, eldeki verilerle yorum yapmanın pek mümkün olmadığını vurgulayalım. Bu şekilde olsa dahi bu, virüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmeyebilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haber
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Haber
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Kemal Sunal Hatice Çarpar Burak Özçivit
Spor Neymar Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Yeni Tip Koronavirüs Güç Kaybediyor Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 18:47:42. #1.14#
title