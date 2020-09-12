Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle
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Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle

Yeni sezon öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Rus güzel Victoria Lopyreva, sarı kırmızılı kulübe "Galatasaray'ımız sezonu açıyor! Bugün yanlarında olamasak da kalbimiz Galatasaray'la" sözleriyle Türkçe olarak başarılar diledi.

12.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:30

2018 Dünya Kupası elçisi seçilen Rus güzel Victoria Lopyreva, yeni sezon öncesi sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.

Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle

"KALBİMİZ GALATASARAY'IMIZLA"

Lopyreva, paylaşımına Türkçe olarak "Galatasaray'ımız sezonu açıyor! Bugün yanlarında olamasak da kalbimiz Galatasaray'la! Sezonu Şampiyon olarak tamamlamak dileği ile! #hedef23" notunu düştü.

Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle

2 YIL ÖNCE İSTANBUL'A GELDİ

2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, gündem olmuştu. Galatasaray tribünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, geçtiğimiz senelerde birçok maçta sarı kırmızılıları tribünde yalnız bırakmamıştı.

Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle
Haber Yorumları (1)
OSMANLI: evet açılş dünyanın en büyük takımına başarılar
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