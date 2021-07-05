Yeni projeler ele alındı
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Yeni projeler ele alındı

Yeni projeler ele alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Altınova ilçesinde yapılan ve planlanan projelerin ele alındığı toplantı samimi bir ortamda gerçekleşti. Oldukça verimli geçen toplantıda projelerin arttırılması yönünde görüş belirtildi. İlçede yapılan başarı çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, "Altınova'nın gelişmesinde bizler de elimizden gelen katkıları sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Metin Oral da, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Altınova'mıza birlikte değer kattığımız projeleri çoğaltma yolunda ilerleyeceğiz. Kendisine ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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