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Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nda günlerdir merak konusu olan yeni başkanın kim olacağı da netleşti. Serdar Tatlı'nın başkanlığında toplanan ekibin başkan vekili ise Metin Tokat oldu.

24.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:11

Merkez Hakem Kurulu'nda yeni üyeler ve yeni başkan belirlendi. Eski hakem Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni kurulun başkan vekili Metin Tokat oldu.

Öte yandan yeni MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor:

Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
Ahmet Erdoğan
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Nedim Göklü
Mahmut Çetiner

ZEKERİYA ALP İSTİFA ETMİŞTİ

MHK'nın eski başkanı Zekeriya Alp, geçtiğimiz günlerde üyelerle birlikte toplu istifasını "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir" ifadeleriyle kamuoyuna sunmuştu.

Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

Kaynak: DHA

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