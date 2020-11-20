Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı
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Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı

20.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:40

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunda siyah-beyazlılardan ayrılıp Merih Demiral gibi Portekiz'in yolunu tutarak Vitoria U23 takımına giden Berke Önde, burada istediğini bulamadı. Bununla beraber genç forvet oyuncusunun kulübünden ayrıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılarak Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria'ya transfer olan Berke Önde, takımında ayrıldı.

Portekiz basınında yer alan habere göre 20 yaşındaki forvet oyuncusu U21, UEFA Gençlik Ligi ve Portekiz Gençler Ligi'nde forma giydi. Öte yandan son olarak Serzedelo'da forma giyen Berke, hocası Fernando Fontao tarafından tercih edilmedi ve kulübüyle yollarını ayırdı.

TAM NEDENİ BİLİNMİYOR

Haberin detaylarında Berke'nin tam olarak neden ayrıldığının da bilinmediği yazıldı. Problemin kaynağı henüz tam olarak belirtilmedi.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından şu anda Juventus'ta forma giyen milli savunmacı Merih Demiral da, Portekiz Ligi ekiplerinden AC Alcanenense'yi tercih etmiş ve sarı lacivertlilerin ardından kendine oldukça iyi bir kariyer çizmişti.

Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı
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