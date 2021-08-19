Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi yaptığı transferle kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunduruyor.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi yaptığı transferle kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunduruyor.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor karşısında farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz gün defans hattını Sadık Çiftpınar ile güçlendirmişti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceği kuralıysa Doğu Anadolu ekibini yabancı uyruklu genç futbolculara yönlendirdi. Sarı-siyahlı ekibin kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı