Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor

Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi yaptığı transferle kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunduruyor.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi yaptığı transferle kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunduruyor.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor karşısında farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz gün defans hattını Sadık Çiftpınar ile güçlendirmişti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceği kuralıysa Doğu Anadolu ekibini yabancı uyruklu genç futbolculara yönlendirdi. Sarı-siyahlı ekibin kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunuyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor
Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Cimilli İbo İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Alex Teixeira Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:59:53. #1.16#

title